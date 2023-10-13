Эрдоган: Блинкен подходит к войне на Ближнем Востоке исходя из национальности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за подход к конфликту на Ближнем Востоке. По его словам, Блинкен делает это на основе национальной принадлежности, а не занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщил Эрдоган, во время переговоров с министром иностранных дел Турции Блинкен заявил, что подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности. "Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности", — заявил турецкий лидер. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с Энтони Блинкеном в штабе министерства обороны в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Перед встречей в расширенном формате Нетаньяху поблагодарил Блинкена за безоговорочную поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов. До этого Блинкен заявил, что палестинская атака на Израиль эквивалентна десяти терактам 11 сентября 2001 года в США.