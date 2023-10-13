Нетаньяху встретился с главой ЕК в Тель-Авиве
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в штабе Минобороны в Тель-Авиве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
По данным агентства, в ходе встречи Нетаньяху поблагодарил Евросоюз за поддержку Израиля в эскалации с Палестиной.
«Спасибо, Урсула! Я ценю выражение вашей поддержки сейчас и в последние несколько дней, а также тот факт, что так много европейских стран стоят плечом к плечу вместе с нами», — приводятся в тексте слова премьера Израиля.
Нетаньяху назвал действия ХАМАС «самым ужасным военным преступлением со времен Холокоста».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.