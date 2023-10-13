Эрдоган раскритиковал Блинкена за подход к Израилю

"Госсекретарь США проводит переговоры с моим министром иностранных дел и говорит, что подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности. Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности", - сказал Эрдоган в Стамбуле на церемонии закрытия делового форума Турция - Африка.