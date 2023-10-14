Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством
Премьер-министр Израиля проводит встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит в Кирие в Тель-Авиве оценку положения в области безопасности вместе с министром обороны Йоавом Галлантом, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, министром Бенни Ганцем», — говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху.
В совещании также приняли участие начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.