Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит в Кирие в Тель-Авиве оценку положения в области безопасности вместе с министром обороны Йоавом Галлантом, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, министром Бенни Ганцем», — говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху.