Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал случай с возможной потерей равновесия при подъеме по ступенькам на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

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«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: "Не дождетесь"», — говорится в сообщении.

При этом авторы канала сочли слова Лукашенко относящимися и к случаю на ступеньках, и к самой просьбе дать комментарий.