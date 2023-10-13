Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал случай с возможной потерей равновесия при подъеме по ступенькам на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: "Не дождетесь"», — говорится в сообщении.
При этом авторы канала сочли слова Лукашенко относящимися и к случаю на ступеньках, и к самой просьбе дать комментарий.
Ранее президент Белоруссии предрек непростые времена для стран-членов СНГ. Он отметил, что у государств есть старший брат — Россия, который пытается помочь, но с другой стороны находится Запад.
Lenta.ru: главные новости