Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает смертным приговором требование Израиля, согласно которому около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа.

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич в интервью телеканалу NBC News.

"Перевозка тяжелобольных людей, многие из которых - дети <...>, это смертный приговор. Просить медицинских работников сделать это или оставить тех, кто нуждается в их помощи, просто жестоко", - считает Яшаревич.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Газы эвакуироваться на юг сектора Газа. Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

В заявлении говорится, что это необходимо "для их же безопасности". Приводится такое объяснение: "Террористы ХАМАС укрываются в Газе в тоннелях под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители".

Вернуться в свои дома беженцы смогут после специального уведомления, пишет пресс-служба ЦАХАЛ.

В Израиле сообщили о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа на юг. Об этом рассказал представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«Утром в пятницу израильские военные проинформировали Организацию Объединенных Наций о том, что 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа должны перебраться на юг анклава в течение следующих 24 часов», — приводит слова Дюжаррика Reuters.

Он добавил, что ООН призывает отменить любой такой приказ, чтобы избежать катастрофической ситуации. По его словам, приказ израильских военных распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается в школах, медицинских центрах и клиниках.

Жителям северной части сектора Газа не следует покидать свои дома после призыва Израиля эвакуироваться на юг, это попытка «посеять смятение среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта». Об этом, как пишет РБК сегодня, 13 октября, со ссылкой на CNN, заявила палестинская группировка ХАМАС.

«У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах. Мы не собираемся уходить», — сказал глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

По утверждению ХАМАС, сотрудники «международных учреждений» не покинули северную часть региона. Однако ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) отчиталось о передислокации на юг сектора Газа.

Al Jazeera сообщает, что улицы на севере сектора Газа опустели, на улицах ездили только машины скорой помощи. Местные жители рассказали журналистам, что из-за перебоев с доступом в интернет и разрушения телефонных сетей население не может получить полную информацию и большинство жителей до сих пор не в курсе уведомления армии Израиля о необходимости эвакуации.

Также, по данным Al Jazeera, на юге сектора Газа сложилась тяжелая ситуация с размещением беженцев: находящиеся под ведением ООН школы переполнены, свободных убежищ и транспорта для эвакуации туда не осталось.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа. Об этом Медведев написал в Telegram.

«Все «западные партнёры» стыдливо молчат», — говорится в сообщении.

Медведев задался вопросом, какой была бы реакция коллективного Запада на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов на Украине.

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что требование Израиля, согласно которому около 1,1 млн жителей Палестины должны эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа, является нереалистичным. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

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«Это нереалистично, чтобы 1 млн человек покинули свои дома за 24 часа», — сказал он.

Евросоюз согласен с ООН в том, что требование Израиля, согласно которому около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа, не должно приводить к серьезным гуманитарным последствиям. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

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"Такие предупреждения [о необходимости покинуть место, которое будет атакован] и ожидаемые передвижения большой части населения не должны приводить, как ООН подчеркнул, к серьезным гуманитарным последствиям", - сказал он.

Израильский писатель и общественный деятель Исраэль Шамир высказал свои комментарии по поводу призыва Израиля к эвакуации из сектора Газа за 24 часа телеканалу «Царьград».

Исраэль Шамир выразил свою тревогу относительно этого решения, назвав его «Нахбой-2», воспользовавшись аналогией с событиями 1948 года, когда палестинцы были изгнаны из их исторических территорий, которые теперь находятся под контролем Израиля.

Он выразил сомнения в том, что такой призыв сможет добиться своей цели, утверждая, что палестинцы, возможно, не поддадутся на такую уловку. Разделяя опасения мирового сообщества, Исраэль Шамир подчеркнул, что призыв к массовой эвакуации сектора Газа вызывает серьезные вопросы и сомнения в его результативности.

"Это хаос, никто не понимает, что делать", - сказала агентству Associated Press Инас Хамдан, сотрудник агентства ООН по делам палестинских беженцев в городе Газа. Она возникла после того, как Израиль отдал приказ о эвакуации в течение 24 часов 1,2 миллиона человек, сказав им переместиться с севера на юг анклава.

Имад Абу Алаа, сотрудник агентства ООН по делам палестинских беженцев, отвечающая за приюты на севере Газы, пояснила, что людей просто слишком много, чтобы их можно было эвакуировать в такой короткий срок. "А как насчет убежищ ООН? Мы говорим о гражданских лицах. Вдруг это вообще не имеет значения?" - сказал она AP, добавив, что нет никакой возможности безопасно эвакуировать 1,2 миллиона человек. По ее словам, в единственной работающей больнице в Газе есть пациенты, которых невозможно переместить в нынешних условиях, и многие медики отказываются покидать больницу и бросать своих пациентов. Вместо этого, по ее словам, они позвонили своим коллегам, чтобы попрощаться.

По состоянию на 8 утра истекли первые восемь часов израильского ультиматума. Жители Газы, узнавшие об этом на рассвете, среди паники и криков хватают все, что могут, и бросают самые необходимые вещи в свои сумки, сообщает Al-Djazeera. "Забудьте о еде, забудьте об электричестве, забудьте о топливе. Единственное, что вас беспокоит сейчас, это то, сможете ли вы это сделать, собираетесь ли вы выжить", - заявила телеканалу Небаль Фарсах, представитель Палестинского Красного Полумесяца в городе Газа, захлебываясь в рыданиях.