Новиков надеется, что Израиль займется судьбой россиян в плену ХАМАС

Видео дня

Ранее в МИД РФ сообщили, что из-за взаимных обстрелов между Израилем и ХАМАС на территории ближневосточного государства погибли четверо российских граждан, которые также имели израильское гражданство, о чем писала «Парламентская газета». Позже в посольстве в Израиле уточнили, что пропавшими без вести числятся не меньше 12 россиян. В свою очередь пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков информировал, что на данный момент ни одна из сторон конфликта е может предоставить точных данных о`гражданах РФ в точках боевых действий.

«Российская сторона уже помощью [россиянам в Израиле] плотно занимается. Министерство иностранных дел занимается этим в ежедневном, ежечасовом режиме, поддерживает контакт и с соответствующими сторонами на месте, и с посольством Российской Федерации», — подчеркнул Новиков.

Он отметил, что большинство пострадавших имеют двойное гражданство, поэтому РФ «вправе рассчитывать, что и правительство Израиля также плотно занимается судьбой» этих людей и «будет сделано все необходимое для их освобождения».

Депутат добавил, что исторические узлы конфликта в мировой политике не развязываются быстро, но у РФ есть «сильная переговорная позиция», основанная на конструктивных отношениях со странами, что может помочь «при наличии готовности всех участников конфронтации найти взаимоприемлемое решение».