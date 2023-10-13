Новиков надеется, что Израиль займется судьбой россиян в плену ХАМАС
Российская сторона занимается помощью своим гражданам, пострадавшим в ходе конфликта между ХАМАС и Израилем, но также надеется на помощь со стороны. Об этом первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru».
Ранее в МИД РФ сообщили, что из-за взаимных обстрелов между Израилем и ХАМАС на территории ближневосточного государства погибли четверо российских граждан, которые также имели израильское гражданство, о чем писала «Парламентская газета». Позже в посольстве в Израиле уточнили, что пропавшими без вести числятся не меньше 12 россиян. В свою очередь пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков информировал, что на данный момент ни одна из сторон конфликта е может предоставить точных данных о`гражданах РФ в точках боевых действий.
«Российская сторона уже помощью [россиянам в Израиле] плотно занимается. Министерство иностранных дел занимается этим в ежедневном, ежечасовом режиме, поддерживает контакт и с соответствующими сторонами на месте, и с посольством Российской Федерации», — подчеркнул Новиков.
Он отметил, что большинство пострадавших имеют двойное гражданство, поэтому РФ «вправе рассчитывать, что и правительство Израиля также плотно занимается судьбой» этих людей и «будет сделано все необходимое для их освобождения».
Депутат добавил, что исторические узлы конфликта в мировой политике не развязываются быстро, но у РФ есть «сильная переговорная позиция», основанная на конструктивных отношениях со странами, что может помочь «при наличии готовности всех участников конфронтации найти взаимоприемлемое решение».
Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября. Боевики движения выпустили по территории еврейского государства несколько тысяч ракет и вторглись в приграничные районы. Сейчас Тель-Авив вновь установил контроль над всеми своими территориями, `зраильская армия продолжает наносить массированные бомбовые удары по территории сектора Газа и готовит масштабную наземную наступательную операцию.