Польша включила электронную систему охраны границы с Россией

Пограничная электронная система слежения появилась у Польши на границе с Калининградской областью России. Об этом на церемонии запуска сказал президент соседней страны Анджей Дуда, сообщает «Интерфакс». Ранее глава государства анонсировал событие на своей странице в соцсети X.

«Создание этой системы, которая следит за ситуацией на границе и поддерживает пограничников, было приоритетом. Мы рады, что система запускается», — отметил он.

По словам польского лидера, это важный элемент в системе безопасности страны.

Как считает Дуда, эта система нужна из-за России, поскольку та якобы является непредсказуемым и опасным соседом.

Барьер длиной 200 км на границе Варминьско-Мазурского воеводства Польши с Калининградской областью состоит из 2 тыс. столбов, на которых размещены 3 тыс. всепогодных видеокамер и тепловизоров. Система дает возможность в режиме реального времени следить за всей границей.