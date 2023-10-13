Пока вы не уснули: Путин о создании независимой Палестины и Казахстан против санкций

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Путин призвал создать независимую Палестину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но вопрос необходимо решать мирными средствами.

Израиль предупредил евреев по всему миру об угрозе ХАМАС устроить «День гнева»

Израильским гражданам, проживающим за границей, в пятницу, 13 октября, следует проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру, говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и МИД Израиля.

Иран получил доступ к $10 млрд, которые ранее были заблокированы в Ираке

У Ирана появился доступ к собственным активам в размере $10 млрд, которые ранее заблокировали в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Оно опирается на данные Центрального банка исламской республики.

Казахстан выстуКпил против применения экономических санкций

Власти Казахстана выступают против применения экономических санкций в международной торговле. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

По словам казахстанского лидера, которые приводит его пресс-служба, в мировой торговле нарастает волатильность.

Путин предупредил о последствиях наземной операции в секторе Газа

Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ.

"Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну, мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон", - подчеркнул российский лидер, отметив, что без тяжелой техники проводить такую операцию еще сложнее.

В Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России

EPA\TACC

Два сухогруза столкнулись в Мраморном море. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

По словам собеседника агентства, столкновение произошло между 122-метровым судном Haje Halimen и 169-метровым Asomatos возле острова Мармара. Первый сухогруз под флагом Коморских островов следовал с пшеницей на борту из украинского порта Измаил в Валенсию. Второй, под флагом Панамы, перевозил зерно из российского порта Кавказ в израильский Ашдод.

Неизвестный убил учителя в школе на севере Франции

Мужчина с холодным оружием напал на людей в школе в городе Аррас на севере Франции, убив одного преподавателя и ранив несколько человек. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Инцидент произошел около 11:00 (12:00 мск) в средней школе Гамбетта. По данным канала, мужчина прокричал «Аллах Акбар» и набросился с ножом на людей. Мотивы его поступка пока неизвестны, как и личности и состояние пострадавших.

В «Хезболле» заявили о готовности вступить в войну против Израиля

DPA/TACC

Призывы оставаться в стороне от конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не остановят «Хезболлу», организация полностью готова внести свой вклад в боевые действия. Об этом заявил замглава группировки Наим Касем, сообщает Reuters.

Wildberries начал возвращать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Компания Wildberries начала возвращать клиентам комиссию в размере 3% от покупки, которую брала за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Об этом пишет Telegram-канал Shot Проверка.

Ранее интернет-магазин Wildberries заявил о взимании «вознаграждения банка в размере 3%» при оплате товаров с помощью международных платежных систем Visa и Mastercard. После чего Генеральная прокуратура сообщила о проверке в отношении Wildberries, вызвав на совещание как представителей компании, так и представителей банков.

Посольство РФ сообщило число пропавших без вести россиян в Израиле

По состоянию на 14:00 13 октября около 12 граждан России до сих пор числятся пропавшими без вести в результате конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Израиле, передает ТАСС.