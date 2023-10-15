Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС
Израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье.
«ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», – заявил Нетаньяху в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Израиля.
Ранее израильские СМИ сообщали, что армия страны развернута по всей стране и готова к крупной наземной операции.
До этого Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.