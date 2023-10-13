Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина 13 октября вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
Соглашение СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера было подписано в январе 1993 года. В документе идет речь о совместном использовании аварийно-спасательных сил, материально-технических, медицинских, продовольственных, финансовых и информационных ресурсов стран СНГ в случае ЧС.
Соглашение предусматривает интеграцию различных систем и органов стран, скоординированность национальных планов действий в случае ЧС, сближение норм законодательства.
В июне 2023 года из этого соглашения вышла Молдавия. В правительстве страны заявили, что такое решение было принято из-за «минимального взаимодействия по данному сегменту сотрудничества».
В мае 2023-го Украина вышла из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступностью на транспорте.