Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина 13 октября вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Соглашение СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера было подписано в январе 1993 года. В документе идет речь о совместном использовании аварийно-спасательных сил, материально-технических, медицинских, продовольственных, финансовых и информационных ресурсов стран СНГ в случае ЧС.

Соглашение предусматривает интеграцию различных систем и органов стран, скоординированность национальных планов действий в случае ЧС, сближение норм законодательства.

В июне 2023 года из этого соглашения вышла Молдавия. В правительстве страны заявили, что такое решение было принято из-за «минимального взаимодействия по данному сегменту сотрудничества».