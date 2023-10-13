Названа дата принятия решения по иску об импичменте президенту Грузии

Конституционный суд (КС) Грузии озвучит свое решение по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили в следующий понедельник, 16 октября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель КС Мераб Турава журналистам.

Турава рассказал, что заявка была зарегистрирована 14 сентября и передана пленуму на следующий день. Таким образом, последний день передачи решения парламенту — 14 октября. Однако, поскольку это выходной, то озвучить его смогут в первый рабочий день — 16 октября.

Напомним, что ранее партия «Грузинская мечта» подала иск в конституционный суд и начала процесс импичмента Зурабишвили из-за ее несогласованных с правительством зарубежных поездок, в частности, в страны Европы. В октябре КС завершил трехдневные слушания по этому вопросу.