Рейтинг Нетаньяху упал после вторжения ХАМАС в Израиль

Рейтинг премьера Израиля Биньямина Нетаньяху упал после атаки боевиков ХАМАС на страну. Более половины опрошенных граждан требуют его отставки, пишет местная газета Maariv.

Большинство опрошенных считают, что ответственность за произошедшее лежит на плечах руководства государства, которое привело к краху системы обороны страны. 56% респондентов пришли к выводу, что Нетаньяху должен покинуть свой пост по окончании боевых действий.