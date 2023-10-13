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Рейтинг Нетаньяху упал после вторжения ХАМАС в Израиль

Рейтинг премьера Израиля Биньямина Нетаньяху упал после атаки боевиков ХАМАС на страну. Более половины опрошенных граждан требуют его отставки, пишет местная газета Maariv.

Рейтинг Нетаньяху упал после вторжения ХАМАС в Израиль
© РИА Новости

Большинство опрошенных считают, что ответственность за произошедшее лежит на плечах руководства государства, которое привело к краху системы обороны страны. 56% респондентов пришли к выводу, что Нетаньяху должен покинуть свой пост по окончании боевых действий.

Накануне американский журналист Сэймур Херш заявил, что Нетаньяху покинет свой пост после окончания боевых действий в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».