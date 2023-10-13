Глава Пентагона призвал осудить и изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке
Глава Пентагона Ллойд Остин призвал всех, кто хочет "длительного мира" на Ближнем Востоке, осудить и изолировать ХАМАС.
"Каждый, кто стремится к устойчивому миру и безопасности на Ближнем Востоке, должен осудить и изолировать ХАМАС", - сказал он в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен повторил предупреждение президента США Джо Байдена относительно атак на Израиль со стороны других государств или террористов, подчеркнув, что США вступятся за Израиль в случае нападения.