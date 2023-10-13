Полиция Чехии остановила фургон с нелегальными мигрантами

Чешские полицейские остановили неподалеку от границы со Словакией грузовой фургон, в которым прятались 31 нелегальный мигрант. Как сообщает издание Novinky, водитель и его напарник также оказались иностранцами.

Фургон задержали возле пограничного перехода Стары Грозенков — он въехал со стороны Словакии. За рулем находится 21-летний мужчина. Среди обнаруженных внутри грузовика мигрантов были женщины и дети. Никто из них не имел разрешения на пребывание на территории Чехии.

Водителя и его напарника задержали по подозрению в организации и осуществлении незаконного перехода госграницы. Все мигранты после оформления соответствующих документов были возвращены на территорию Словакии.