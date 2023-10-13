Полиция Чехии остановила фургон с нелегальными мигрантами
Чешские полицейские остановили неподалеку от границы со Словакией грузовой фургон, в которым прятались 31 нелегальный мигрант. Как сообщает издание Novinky, водитель и его напарник также оказались иностранцами.
Фургон задержали возле пограничного перехода Стары Грозенков — он въехал со стороны Словакии. За рулем находится 21-летний мужчина. Среди обнаруженных внутри грузовика мигрантов были женщины и дети. Никто из них не имел разрешения на пребывание на территории Чехии.
Водителя и его напарника задержали по подозрению в организации и осуществлении незаконного перехода госграницы. Все мигранты после оформления соответствующих документов были возвращены на территорию Словакии.
Напомним, что ранее правительство Чехии продлило до 2 ноября временный контроль на границе со Словакией. Польша и Австрия также приняли аналогичные меры — они действуют с 3 октября. Их целью является максимальное ограничение потоков нелегальных мигрантов, направляющихся в страны Западной Европы по «балканскому маршруту» — через страны Западных Балкан, Венгрию, Словакию и Чехию.