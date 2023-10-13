Додон раскритиковал Санду за использование европейского флага
Президент Молдавии Майя Санду использует европейский флаг и послов ЕС для достижения своих целей по удержанию власти. Об этом заявил экс-глава республики Игорь Додон, пишет РИА Новости.
По мнению политика, то, как нынешняя глава государства использует евроинтеграцию, может привести к отказу жителей Молдавии от вступления в ЕС, так как под этим предлогом «вводится цензура, идет борьба с оппозицией, притесняются фермеры и экономические агенты».
«Майя Санду использует для достижения своих целей флаг Европейского союза и послов. Поддержка европейской интеграции Молдовы при Майе Санду падает, потому что вы, уважаемые послы, входите в ее группировку и молчаливо позволяете ей все беззакония», - заявил Додон.
В июне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к ЕС. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует начать подготовку к значительному расширению. Однако чиновник не назвал, какие конкретно страны предполагается включить в ЕС.