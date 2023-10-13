Додон раскритиковал Санду за использование европейского флага

Президент Молдавии Майя Санду использует европейский флаг и послов ЕС для достижения своих целей по удержанию власти. Об этом заявил экс-глава республики Игорь Додон, пишет РИА Новости.

По мнению политика, то, как нынешняя глава государства использует евроинтеграцию, может привести к отказу жителей Молдавии от вступления в ЕС, так как под этим предлогом «вводится цензура, идет борьба с оппозицией, притесняются фермеры и экономические агенты».

«Майя Санду использует для достижения своих целей флаг Европейского союза и послов. Поддержка европейской интеграции Молдовы при Майе Санду падает, потому что вы, уважаемые послы, входите в ее группировку и молчаливо позволяете ей все беззакония», - заявил Додон.