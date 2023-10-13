Король Иордании выступил против попыток вытеснить палестинцев с их земель
Король Иордании Абдалла II в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном предостерег от любых попыток вытеснить палестинцев с их территорий или принуждения их к переселению. Об этом пишет Al Arabiya.
«Кризис не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев», — заявил король на встрече с представителем США.
Телеканал напомнил, что Иордания ранее уже приняла около двух миллионов палестинских беженцев. И королевство «чувствительно к любым потрясениям» в отношениях Израиля и Палестины.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также отмечал, что обострение ситуации в регионе является «ярким примером провала политики США», которые не хотели искать компромиссы и не учитывали «коренные интересы палестинского народа».
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов, где захватило заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.