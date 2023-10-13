Король Иордании выступил против попыток вытеснить палестинцев с их земель

Король Иордании Абдалла II в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном предостерег от любых попыток вытеснить палестинцев с их территорий или принуждения их к переселению. Об этом пишет Al Arabiya.

«Кризис не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев», — заявил король на встрече с представителем США.

Телеканал напомнил, что Иордания ранее уже приняла около двух миллионов палестинских беженцев. И королевство «чувствительно к любым потрясениям» в отношениях Израиля и Палестины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также отмечал, что обострение ситуации в регионе является «ярким примером провала политики США», которые не хотели искать компромиссы и не учитывали «коренные интересы палестинского народа».