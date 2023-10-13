Израиль снес палестинскую пиццерию из-за рекламы с заложницей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снесла пиццерию в городе Хувара на севере Западного берега Иордана, разместившую в интернете рекламу с фото пожилой израильтянки, которую взяли в заложники члены ХАМАС. Об этом рассказала The Times of Israel.

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По данным газеты, жители Хувары узнали об объявлении и начали собираться вокруг пиццерии, призывая снести ее. На место прибыли израильские военные, они приняли решение закрыть пиццерию, а затем сравняли ее с землей бульдозером.

По распоряжению главы Центрального командования Иегуды Фокса, пиццерия не сможет возобновить работу в ближайшие пять месяцев по обвинению в подстрекательстве и поддержке террористической деятельности.

СМИ сообщили, что владелец пиццерии задержан. Позже пиццерия опубликовала в соцсетях извинения, заявив, что некто опубликовал рекламу без ведома руководства, чтобы нанести вред бизнесу.

«Мы против причинения вреда мужчинам и женщинам и просто хотим достойно зарабатывать на жизнь и жить в мире со всеми. Нам очень жаль семьи, которые пострадали», - заявил представитель пиццерии.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По Израилю были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.

Израиль начал наносить ответные удары по Газе, 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.