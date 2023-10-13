Канцлер ФРГ колеблется относительно поставок ракет Taurus, что вызывает возмущения в Киеве. Об этом пишет газета Politico.

В середине сентября в минобороны ФРГ допустили скорую поставку ракет Taurus вооруженным силам Украины. Министр обороны Борис Писториус пояснил, что задержка в передаче оружия украинским вооруженным силам продиктована не недоверием к Киеву, а обеспечением должного уровня безопасности.

«Колебания Шольца по вопросу поставок ракет Taurus вызывают возмущение в Киеве, но у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности», — указывается в публикации.

В материале также подчеркивается, что отказ в поставке этого вооружения украинской стороне связан с особенностями взрывателя и возможным нанесением удара по Крымскому мосту. Авторы статьи напомнили, что недавно Шольц подчеркнул, что использование Украиной немецкой ракеты для разрушения моста станет «эскалацией военных действий», а он должен обеспечить, чтобы Германия не стала участницей конфликта.

Помимо этого, в статье говорится, что немецкие власти опасаются попадания Taurus в руки российских военных, которые смогут узнать секретные данные, а такая ракета является единственным реальным средством в распоряжении Берлина «для нанесения ударов по объектам в глубине обороны», подчеркивается в публикации.