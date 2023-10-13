Представитель ЦАХАЛ Хагари: армия Израиля готовится к следующим этапам войны

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военные страны готовятся к следующим этапам войны против радикального палестинского движения ХАМАС. Его слова приводит Times of Israel.

По его словам, ЦАХАЛ готов провести операцию на всем Ближнем Востоке и везде, «где есть необходимость в обеспечении безопасности».

Хагари добавил, что ответственность за то, что может случиться с теми, кто не эвакуируется по предупреждению израильских властей из северной части сектора Газа, лежит на ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.