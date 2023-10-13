"Президент Эрдоган заявил, что нарушения прав человека в отношении мирных жителей Газы недопустимы, что Турция предпринимает усилия по доставке им помощи. Президент Эрдоган сообщил, что особенно западные страны должны предпринять шаги по снижению градуса напряженности и что следует избегать усилий, которые не служат миру", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента по итогам переговоров.