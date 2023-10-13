СМИ: еврейские школы в Лондоне закрыли из-за опасений всплесков «средневекового антисемитизма»

В пятницу, 13 октября, четыре еврейские школы в Лондоне решили закрыться из-за опасений за безопасность учеников. Об этом сообщает Daily Mail.

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Начальные школы на Эджвер Роуд, в Колиндейле и в Нисдене вечером 12 октября сообщили родителям, что не откроются до понедельника. По данным Daily Mail, еще одна, четвертая школа, также останется закрытой в пятницу.

Фонд, поддерживающий британских евреев, сообщил, что количество антисемитских преступлений на почве ненависти утроилось за четыре дня - с момента атаки ХАМАС на Израиль.

Глава МВД страны Суэлла Браверман пообещала жестко реагировать на нападения на еврейское население Британии, подчеркнув, что «средневековому антисемитизму» нет оправданий. Она заявила, что всякий раз, когда Израиль подвергается нападению, «исламисты, расисты и крайне левые используют законные защитные меры Израиля как предлог для разжигания ненависти».

Ранее палестинское движение ХАМАС призвало арабский и мусульманский мир устроить день «всеобщей мобилизации» в эту пятницу в поддержку палестинцев и выйти на акции протеста. В Израиле это расценили как призыв к нападениям на евреев.

МИД Израиля призвал евреев по всему миру быть осторожными 13 октября и держаться подальше от демонстраций.