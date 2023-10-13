Израильский общественник: палестинцы не покинут свои дома

«Да, это все, конечно, ужасная вещь. <...> Мне трудно сказать, но не думаю, что палестинцы поддадутся на такую уловку. Знаете, как говорится, сказать народу «бегите» — это, в общем, конечно, и дурак может. Но добиться такого результата неочевидно, что удастся», — сказал эксперт.