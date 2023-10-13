На Западе раскрыли смысл выступления Зеленского в НАТО

Западные страны начинают уставать от помощи Украине, и президент Владимир Зеленский выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы нейтрализовать эту усталость. Смысл его появления на встрече министров раскрыло американское издание The Hill.

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Автор материала Эллен Митчелл отметила, что Зеленский напрямую пролоббировал у десятков представителей западных оборонных ведомств дополнительную военную помощь Киеву на фоне ее предполагаемого сокращения из-за конфликта Израиля с ХАМАС. Журналистка также подчеркнула, что украинский лидер впервые посетил такую встречу.

«Есть признаки того, что западный мир устает от постоянного финансирования Украины, так как страна достигла лишь минимального прогресса в своем контрнаступлении, начатом этой весной. Посещение Зеленским встречи в среду, видимо, было попыткой нейтрализовать эту усталость», — говорится в статье.

Ранее испанское издание El Mundo заявило, что Зеленский лично посетил заседание министров обороны стран НАТО из страха, что США перестанут оказывать помощь стране. Журналисты также назвали его визит странным.