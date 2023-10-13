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«Путин прав»: экс-разведчик о провале США на Ближнем Востоке

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На встрече с премьер-министром Ирака президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию в Израиле и секторе Газа примером провала политики США на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не волновал поиск компромиссов. Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил в интервью Judging Freedom, что Путин прав.

Шаффер подчеркнул, что интеграция Ближнего Востока, о стремлении к которой говорят власти США, означает лишь продвижение американских интересов. По мнению экс-разведчика, в Вашингтоне «хотели захлопнуть крышку и просто сказать, что все в порядке, но это неправда». По словам Шаффера, ирония в том, что «противник США» Путин «обладает таким четким видением происходящего».

В США потребовали остановить поддержку украинских неонацистов

Бен Шукрун, автор The Tufts Daily, популярной студенческой газеты США, заявил, что «толерантность Киева к фашистскому экстремизму должна заставить правительство США пересмотреть свою поддержку Украины». Шукрун отметил, что батальон «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) является важной частью украинской армии и представляет собой «неонацистское формирование, совершившее многочисленные злодеяния».

Продолжающаяся военная поддержка Украины со стороны США, несмотря на неонацистскую проблему, а также обеление «Азова» в СМИ подпитывают расизм как внутри Украины, так и за ее пределами, считает автор. Он подчеркнул, что неонацистский экстремизм напрямую угрожает украинским евреям и цыганскому населению. Если США заботятся о заявленной ими приверженности правам человека, им следует немедленно пересмотреть свою поддержку Украины и перестать игнорировать радикализацию украинской армии, заявил автор статьи. Как только правительство начинает использовать неонацистов, оно теряет всякое моральное превосходство, заключил Шукрун.

В Северной Корее обвинили США в войне Израиля и ХАМАС

Северокорейский обозреватель международной политики Ли Гван Сон заявил, что причиной войны Израиля и ХАМАС стала политика США, которые стремятся сдержать Иран и другие страны Ближнего Востока, отдаляя достижение мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ли Гван Сон заявил, что США проводят в регионе «реакционную политику» и «откровенно потворствуют» своему союзнику Израилю, «грубейшим образом попирающему интересы палестинцев». По мнению обозревателя, продвигая нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, США лишь стремились «окружить» и сдерживать антиамериканские государства.

«Турция поможет Израилю и ХАМАС обменять пленных»

Несколько западных стран обратились к Турции с просьбой помочь в обмене пленными между Израилем и ХАМАС и в освобождении заложников, сообщает Hürriyet. В заложниках у ХАМАС есть граждане США и других стран, отмечает издание.

Источники Hürriyet сообщили, что в ХАМАС выдвинули серию условий: обмен заложников на заключенных, которые уже много лет содержатся в израильских тюрьмах; освобождение женщин в первую очередь с напоминанием о палестинских женщинах-пленницах в Израиле; прекращение огня как минимум во время процесса обмена пленными. Газета отмечает, что ХАМАС включил в программу обмена пленными около пяти тысяч человек. В Анкаре выступают за постепенный обмен пленными и считают, что процесс должен начаться с женщин.

«США на грани войны»

Американский журналист Стивен Гарднер заявил, что на фоне ситуации вокруг Израиля и Газы США оказываются «на грани войны на два фронта». По его словам, в Белом доме «начинают паниковать» из-за такой угрозы.