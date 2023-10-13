В США разглядели во внешнем виде Зеленского признак паники

Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за ослабления внимания Запада, о чем свидетельствуют изменения в его внешнем виде. Такое мнение ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он обратил внимание, что украинский лидер, прежде носивший зеленую униформу, начал отдавать предпочтение одежде черного цвета.
«Он получил сообщение, что его старая схема уже не работает, поэтому он ее изменил», — отметил аналитик.
По его словам, Зеленский паникует и пытается найти способ сохранить свою значимость на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как утверждает Джонсон, глава государства опасается потери интереса западных союзников к Украине в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Он также добавил, что политик потерял свое влияние и в Украине.