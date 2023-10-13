В США разглядели во внешнем виде Зеленского признак паники

Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за ослабления внимания Запада, о чем свидетельствуют изменения в его внешнем виде. Такое мнение ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Он получил сообщение, что его старая схема уже не работает, поэтому он ее изменил», — отметил аналитик.

По его словам, Зеленский паникует и пытается найти способ сохранить свою значимость на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как утверждает Джонсон, глава государства опасается потери интереса западных союзников к Украине в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Он также добавил, что политик потерял свое влияние и в Украине.