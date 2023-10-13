Иран получил доступ к $10 млрд, которые ранее были заблокированы в Ираке
У Ирана появился доступ к собственным активам в размере $10 млрд, которые ранее заблокировали в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ISNA.
Оно опирается на данные Центрального банка исламской республики.
В сообщении отмечается, что эти деньги разморожены наряду с $6 млрд, которые были не так давно разблокированы в Южной Корее и переведены на счет в Катаре.
Летом власти Ирака попросили США оказать помощь в решении проблемы финансовых обязательств перед Ираном за экспорт газа и электроэнергии.
В конце апреля 2023 года долг Багдада перед Тегераном составлял около $10 млрд.
В августе постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегерану и Вашингтону удалось достичь соглашения об обмене заключенными в формате «пять на пять».
Сделка предполагает предоставление исламской республики доступа к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США.