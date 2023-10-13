Пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о глубокой обеспокоенности Китая возможной эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет Reuters.

Заявление китайского спикера стало комментарием к объявлению Израиля о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа за сутки. Это требование распространяется как на сотрудников ООН, так и на всех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники.

До этого неизвестный нанес ножевое ранение сотруднику посольства Израиля в Пекине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.