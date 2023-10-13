Израильским гражданам, проживающим за границей, в пятницу, 13 октября, следует проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру, говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и МИД Израиля.

В сообщении говорится, что на фоне израильской операции в секторе Газа «Железные мечи» движение ХАМАС призвало сторонников по всему миру «провести «день гнева» и атаковать израильтян и евреев». Израиль считает, что в пятницу пройдут протестные акции, которые могут обернуться насилием, пишет «Коммерсант».

СНБ и МИД Израиля посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов». Ведомства заверили, что намерены проводить работу по всему миру, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.