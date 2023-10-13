Израиль предостерег евреев по всему миру об угрозе ХАМАС устроить «День гнева»
Израильским гражданам, проживающим за границей, в пятницу, 13 октября, следует проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру, говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и МИД Израиля.
В сообщении говорится, что на фоне израильской операции в секторе Газа «Железные мечи» движение ХАМАС призвало сторонников по всему миру «провести «день гнева» и атаковать израильтян и евреев». Израиль считает, что в пятницу пройдут протестные акции, которые могут обернуться насилием, пишет «Коммерсант».
СНБ и МИД Израиля посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов». Ведомства заверили, что намерены проводить работу по всему миру, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.
Прошлой ночью принадлежащие Армии обороны Израиля истребители нанесли удары по 750 объектам движения ХАМАС на севере сектора Газа.