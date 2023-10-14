Лидер ХАМАС заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав

"Палестинский народ имеет право жить на своей земле. Не будет бегства из Газы, не будет бегства с Западного берега [реки Иордан], не будет бегства из Газы в Египет. <...> Я говорю своим братьям в Египте, что наше решение - остаться на нашей земле и противостоять сионистскому плану, поддержанному американской администрацией", - сказал он.