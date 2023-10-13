Глава Пентагона прибыл в Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 13 октября, прибыл в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность со страной. Об этом сообщает Agence France Presse.

Остин встретится с официальными лицами Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. Визит главы Пентагона последовал за визитом в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена.

Цель визита Остина - подчеркнуть «непоколебимую поддержку Израиля Вашингтоном и приверженность обеспечению Израиля всем необходимым для самозащиты», ранее заявили в Минобороны США.

Остин также лично проследит за доставкой части военной помощи в страну.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.

Израиль начал наносить ответные удары по Газе, 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.

К 13 октября количество жертв с обеих сторон превысило 2600 человек, тысячи человек в Израиле и Газе пострадали.