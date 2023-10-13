Министры финансов G20 в совместном коммюнике не упомянули ситуацию на Ближнем Востоке

Министры финансов и главы центральных банков стран Группы двадцати в совместном коммюнике по итогам встречи не упомянули прямо ситуацию на Ближнем Востоке, но при этом затронули тему конфликта на Украине. Это следует из обнародованного министерством финансов Индии документа.

Министры финансов и главы ЦБ "двадцатки" провели встречу 12-13 октября на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Марракеше.

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Из актуальных событий в документе упомянуты наводнения в Марокко и Ливии в сентябре, участники встречи, которая прошла в Марокко, выразили солидарность с жителями пострадавших регионов. Они также отметили в коммюнике "с глубокой обеспокоенностью непомерные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов по всему миру". При этом отдельно упоминается лишь конфликт на Украине, в отношении которого участники встречи, как отмечается в коммюнике, заявили свои национальные позиции. Обострение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС после атаки последней 7 октября в документе отдельно не упомянуто.

"В соответствии с Уставом ООН все страны должны воздерживаться от угрозы насилием или от его применения, стремясь к территориальным завоеваниям в нарушение территориальной неприкосновенности, суверенитета и политической независимости любого государства", - говорится в параграфе коммюнике, посвященном украинскому конфликту.

Также участники встречи подчеркнули негативные последствия конфликта на Украине для глобальной экономики, в частности продовольственной безопасности, энергетического рынка, макрофинансовой стабильности. В то же время подчеркивается, что на встрече "были высказаны разные мнения и оценки в этом отношении".