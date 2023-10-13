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Министры финансов G20 в совместном коммюнике не упомянули ситуацию на Ближнем Востоке

Министры финансов и главы центральных банков стран Группы двадцати в совместном коммюнике по итогам встречи не упомянули прямо ситуацию на Ближнем Востоке, но при этом затронули тему конфликта на Украине. Это следует из обнародованного министерством финансов Индии документа.

Министры финансов G20 в совместном коммюнике не упомянули ситуацию на Ближнем Востоке
© РИА Новости

Министры финансов и главы ЦБ "двадцатки" провели встречу 12-13 октября на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Марракеше.

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Из актуальных событий в документе упомянуты наводнения в Марокко и Ливии в сентябре, участники встречи, которая прошла в Марокко, выразили солидарность с жителями пострадавших регионов. Они также отметили в коммюнике "с глубокой обеспокоенностью непомерные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов по всему миру". При этом отдельно упоминается лишь конфликт на Украине, в отношении которого участники встречи, как отмечается в коммюнике, заявили свои национальные позиции. Обострение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС после атаки последней 7 октября в документе отдельно не упомянуто.

"В соответствии с Уставом ООН все страны должны воздерживаться от угрозы насилием или от его применения, стремясь к территориальным завоеваниям в нарушение территориальной неприкосновенности, суверенитета и политической независимости любого государства", - говорится в параграфе коммюнике, посвященном украинскому конфликту.

Также участники встречи подчеркнули негативные последствия конфликта на Украине для глобальной экономики, в частности продовольственной безопасности, энергетического рынка, макрофинансовой стабильности. В то же время подчеркивается, что на встрече "были высказаны разные мнения и оценки в этом отношении".

В разделе под названием "Ради планеты, людей, мира и процветания" также имеется параграф с призывом соблюдать международное право, решать конфликтны мирным путем через диалог и дипломатию, но он заканчивается констатацией готовности стран G20 приветствовать любые конструктивные инициативы, которые бы могли обеспечить полноценный, справедливый и устойчивый мир на Украине в соответствии с принципами Устава ООН.