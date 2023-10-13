Боррель рассказал об отношении ЕС к независимости Тайваня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает и не планирует признавать независимость Тайваня. Об этом он рассказал в своей статье для South China Morning Post.

Боррель 12-14 октября будет находиться в Китае с визитом. Он примет участие в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне. Визит отменился дважды - в апреле и в июле, сначала из-за ковида у Борреля, затем из-за исчезновения главы МИД Китая.

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Боррель подчеркнул, что безопасность является важным аспектом отношений между Европой и Китаем, поэтому ЕС должен «откровенно выразить Китаю свою обеспокоенность».

Одной из главных проблем безопасности в отношениях ЕС и Китая является Тайвань.

«Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы; да - двусторонним отношениям с Тайванем, которые не предполагают какого-либо политического признания независимой страны; да - разрешению напряженности посредством значимого и открытого диалога», - подчеркнул главный дипломат ЕС.

Кроме того, с момента начала украинского кризиса Европе «было трудно понять двойственную позицию Китая» по Украине, подчеркнул Боррель. По его словам, Китай мог бы использовать свое «уникальное влияние» на Россию, но не сделал этого.

Боррель подчеркнул, что Европа серьезно относится к Китаю и ожидает того же в ответ. По его словам, он приехал в КНР, чтобы откровенно обсудить препятствия в отношениях ЕС и Китая. Он отметил, что Пекину и Брюсселю необходимо сотрудничать, «поскольку мир становится все более взаимозависимым».

«Мы не боимся многополярного мира. Многополярный мир отражает распространение богатства на все большее число стран, и мы приветствуем это. Однако для мирного функционирования эта многополярность требует регулирования», - заявил глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что в Брюсселе признают необходимость реформирования многих международных институтов, включая Совет Безопасности ООН .