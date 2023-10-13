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Глава МИД Германии может посетить южные районы Израиля

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Израиль может посетить южные районы еврейского государства. С таким заявлением выступила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

Глава МИД Германии может посетить южные районы Израиля
© globallookpress.com

По их данным, Бербок планирует посетить районы, подвергшиеся нападению сторонников палестинского радикального движения ХАМАС.

Германская сторона эту информацию пока не комментировала.

В четверг агентство DPA со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства проинформировало, что Бербок в знак солидарности посетит Израиль 13 октября, однако подробностей о программе министра не привело.