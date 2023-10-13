Глава МИД Германии может посетить южные районы Израиля

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Израиль может посетить южные районы еврейского государства. С таким заявлением выступила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

По их данным, Бербок планирует посетить районы, подвергшиеся нападению сторонников палестинского радикального движения ХАМАС.

Германская сторона эту информацию пока не комментировала.