Спикер нижней палаты парламента Японии объявил о своей отставке

"Я приношу свои извинения, но я вынужден объявить об уходе в отставку с поста председателя нижней палаты парламента", - сказал он. По словам Хосоды, сейчас он проходит лечение после того, как летом у него обнаружили признаки ишемического инсульта. Из-за проблем со здоровьем он был вынужден пропустить встречу спикеров парламента стран Группы семи в сентябре.