Guardian: В ФРГ уволили климатолога Гримальду за отказ лететь самолетом

Ученый из Германии Джанлука Гримальда, специализирующийся в области исследования климата, был уволен за отказ пользоваться самолетом. Исследователь работает в Университете Киля. Как сообщил Гримальда, две недели назад его руководство выдвинуло ему жесткий ультиматум, чтобы тот вернулся в офис в течение пяти суток, либо он потеряет работу, передает The Guardian.

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«Я исследую климат. С марта 2023 года провожу жизненно важные полевые исследования социальных последствий изменения климата на расстоянии почти 24 000 км по сухопутным маршрутам, на острове Бугенвиль у побережья Папуа – Новой Гвинеи», рассказал исследователь.

По соображения этики, ученый, призывающий население к сокращению углеродных выбросов, вот уже 10 лет не пользуется самолетами. Руководство ранее поддерживало Гримальду в этом. Сам исследователь не страдает аэрофобией. По его словам, он не бойкотирует полеты вообще, но сядет на борт авиалайнера лишь в том случае, если «другой альтернативы не будет».

Чтобы добраться в Германию из последней командировки, Гримальда сел на грузовое судно в качестве пассажира, затем на паром, а потом добирался поездом и автобусом.

«Я хочу соответствовать своему моральному обязательству избегать перелетов. Авиация среди прочих видов транспорта вносит наибольший вклад в изменение климата, являясь основным фактором повышения температуры и экстремальных погодных явлений, которые мы все чаще и чаще наблюдаем по всей планете», уверен ученый.

К примеру, перемещение на самолете из Папуа – Новой Гвинеи в ФРГ за 32 часа приведет к выбросу в атмосферу 5,3 тонны CO2 на одного пассажира. Медленное путешествие дает выбросов примерно в 12 раз меньше (420 кг).