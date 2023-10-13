В Германии предложат назначить награду за данные о взрывах на «Северных потоках»
Депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложит правительству назначить награду за информацию, которая может помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом пишут «Известия».
Немецкий депутат рассказал «Известиям», что фракция АдГ планирует согласовать инициативу уже на следующей неделе, а затем выдвинет ее на голосование в бундестаге.
Шмидт подчеркнул, что у немецкой генпрокуратуры есть право назначать награду за важные данные о резонансных преступлениях.
«Расследование стоит на месте, общественность не проинформирована, и все выглядит так, будто правительство не заинтересовано в поиске виновных и всеми силами пытается замести под сукно этот скандал», - сказал депутат.
В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.
Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.
Позже The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что ЦРУ получило информацию о готовящейся атаке Украины на «Северные потоки» летом 2022-го. По словам собеседников газеты, ЦРУ призывало Киев отказаться от своих планов. Также источники WSJ рассказали, что подготовкой диверсии руководил глава ВСУ Валерий Залужный.