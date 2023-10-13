Депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложит правительству назначить награду за информацию, которая может помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом пишут «Известия».

Немецкий депутат рассказал «Известиям», что фракция АдГ планирует согласовать инициативу уже на следующей неделе, а затем выдвинет ее на голосование в бундестаге.

Шмидт подчеркнул, что у немецкой генпрокуратуры есть право назначать награду за важные данные о резонансных преступлениях.

«Расследование стоит на месте, общественность не проинформирована, и все выглядит так, будто правительство не заинтересовано в поиске виновных и всеми силами пытается замести под сукно этот скандал», - сказал депутат.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.