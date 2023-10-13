Боррель заявил, что ЕС не сдерживает Китай

"Мы не стремимся сдерживать рост Китая глобально. Напротив, мы хотим, чтобы Китай стал сильнее вовлечен в глобальные вопросы, такие как изменение климата, здравоохранение, облегчение долгового бремени в развивающихся странах", - указал Боррель. "Мы хотим сотрудничать с Китаем по всем основным глобальным вызовам, поэтому любая форма разъединения не только нежелательна, но и невозможна", - говорится в его статье.