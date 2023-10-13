Мадуро требует прекратить огонь и начать переговоры между Израилем и Палестиной

"Мы еще раз подтверждаем нашу солидарность с палестинским народом и требуем прекращения огня, прекращения бомбардировок и начала переговоров на основе договоров ООН", - заявил в четверг Мадуро в прямом эфире государственного телеканала Venezolana de Television.