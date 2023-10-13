El Mundo: визит Зеленского в Брюссель был вызван опасениями из-за финансирования Украины

"Поездка <...> связана с крайней обеспокоенностью, охватившей Киев в эти дни, и не только из-за новой зимы ударов и перебоев электроэнергии, - говорится в материале Суансеса, опубликованном 10 октября. - Из-за поступающих тревожных сообщений о Соединенных Штатах и их переговорах о бюджете. Из-за опасений и сомнений среди все большего числа союзников, от Венгрии и Польши до Словакии, которая после недавних выборов планирует заморозить поставки оружия и боеприпасов".