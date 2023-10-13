Израиль заявил, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за сутки
Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Об этом информирует ТАСС.
По словам Дюжаррика, такое перемещение не может произойти без «разрушительных гуманитарных последствий».
Ранее в Минздраве Газы заявили о гибели 1537 человек от обстрелов Израиля.
Также в ООН заявили о серьёзных повреждениях более 2,5 тыс. домов в секторе Газа.