Израиль заявил, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за сутки

Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Об этом информирует ТАСС.

По словам Дюжаррика, такое перемещение не может произойти без «разрушительных гуманитарных последствий».

Ранее в Минздраве Газы заявили о гибели 1537 человек от обстрелов Израиля.