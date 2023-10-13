Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что президент США Джо Байден обладает данными о масштабах коррупции на Украине . Об этом он высказался в интервью Fox News, сообщается в социальной сети X.

Пол обвинил Байдена в сокрытии масштабов коррупции на Украине и подчеркнул, что в распоряжении у администрации Байдена есть секретные доклады о растратах и коррупции в стране, однако документы пока не обнародованы. «Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран», — отметил сенатор.