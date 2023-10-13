"Грустный роман". В Польше рассказали об измене Киева
Чиновники в Польше недовольны тем, что Киев самостоятельно ведет переговоры с Европейским союзом, игнорируя посредничество Варшавы, сообщает Japan Times.
Польские политики смотрят на отношения с Украиной как на неудачный роман. Такое поведение украинских властей кажется им предательством. Также напряженность в отношениях Киева и Варшавы могут стать большой проблемой для Вашингтона, который рассматривает партнерство Украины и Польши в качестве важного элемента системы безопасности в Европе.
Как заявил глава польского аналитического центра ECFR Петр Бурас, из-за низкого влияния Варшавы в Евросоюзе ее вмешательство в отношения Киева с Европой иногда оказывается контрпродуктивным. По его словам, Украине больше не нужна Варшава, чтобы разговаривать с Брюсселем, Берлином и другими европейскими столицами.
Хотя память о том, что Польша приняла миллионы украинских беженцев, будет жить, двусторонние отношения стали явно холодными. Польша, которая была одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину, заявила, что ограничит поставки оружия в Киев, поскольку ей необходимо наращивать собственную армию.
Выступая в ООН, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что некоторые страны ЕС «симулируют солидарность» и тем самым «косвенно поддерживают Россию». Польша интерпретировала его высказывания как адресованные Варшаве и вызвала посла Украины на выговор.