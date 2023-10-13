Первый эвакуационный рейс из Израиля в Индию доставил 212 человек
Первый эвакуационный рейс по вывозу граждан Индии, застрявших в Израиле, прибыл в аэропорт Нью-Дели. Как сообщил государственный министр Индии по вопросам предпринимательства, развитию навыков, электроники и информационных технологий Раджив Чандрасекар, который встречал борт, самолет доставил на родину 212 эвакуированных.
"Первый самолет с 212 людьми на борту приземлился в Дели. <...> Наше правительство никогда не бросит ни одного индийца. Наше правительство, наш премьер-министр полны решимости защитить их, вернуть их домой в целости и сохранности", - сказал госминистр, которого цитирует информационное агентство ANI.
Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что республика начинает операцию Ajai, чтобы помочь эвакуации из Израиля граждан, которые хотят вернуться.
По данным посольства Индии в Тель-Авиве, в Израиле находятся около 18 тыс. индийцев. В основном это те, кто занимается уходом за пожилыми людьми, специалисты в сфере информационных технологий, а также студенты.