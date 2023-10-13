Первый эвакуационный рейс из Израиля в Индию доставил 212 человек

"Первый самолет с 212 людьми на борту приземлился в Дели. <...> Наше правительство никогда не бросит ни одного индийца. Наше правительство, наш премьер-министр полны решимости защитить их, вернуть их домой в целости и сохранности", - сказал госминистр, которого цитирует информационное агентство ANI.