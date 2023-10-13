В Японии заявили о необходимости дружбы с РФ для стабильности в Восточной Азии

Японский депутат Мунэо Судзуки, ранее в этом месяце посетивший РФ и из-за вызванного этой поездкой скандала решивший добровольно выйти из партии "Общество обновления Японии", считает, что от отношений России и Японии зависит стабильность в Восточной Азии. Такое мнение он высказал в интервью газете "Известия".

"По мере того как мир становится многополярным, а США и Китай противостоят друг другу, дружественные отношения между Японией и Россией необходимы для построения постоянной стабильности в Восточной Азии", - приводит газета слова политика.

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Одним из ключей к восстановлению таких отношений Судзуки считает сохранение энергетического сотрудничества между странами, в том числе участие Японии в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

"Я считаю сахалинский проект важным не только из-за экономических выгод для обеих стран, - заявил депутат. - Сохранение энергетического сотрудничества между Японией и Россией - это ступенька к возрождению дружеских отношений в будущем, несмотря на многочисленные санкции, введенные в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе после начала украинского конфликта". Судзуки подчеркнул, что на импорт из России приходится около 9% японского внутреннего потребления природного газа. При этом, по его словам, Токио закупает российский газ по наиболее высокой цене в мире.

Судзуки добавил, что в случае нормализации отношений РФ и Японии "у Токио не будет необходимости примыкать к AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности - прим. ТАСС)".

Конфликт Судзуки с партией

Судзуки не уведомлял руководство партии "Общество обновления Японии" о своей поездке в Россию в октябре, как того требуют партийные правила. Кроме того, негативную реакцию вызвали его высказывания в интервью российским СМИ. В частности, депутат сказал, что уверен в победе России и верит в будущее РФ. Судзуки в свою очередь заявлял, что видео с интервью было обрезано и сам он говорил это в более широком контексте, призывая остановить боевые действия.