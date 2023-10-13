Управление ООН по гумвопросам призывает собрать $294 млн для палестинцев

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) выпустило призыв собрать около $294 млн на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Заявка призывает собрать примерно $294 млн для 77 гуманитарных партнеров с целью удовлетворить наиболее срочные потребности 1 260 000 человек в Газе и на оккупированном Западном берегу", — говорится в заявлении УГКВ.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин заявил, что Россия уверена, что ООН, генеральный секретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым сейчас является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта между Израилем и Палестиной. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса".