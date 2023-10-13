Зять Эрдогана упрекнул главу Еврокомиссии в лицемерии

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Он сделал репост сообщения портала Clash Report с высказываниями фон дер Ляйен относительно конфликта на Украине и на Ближнем Востоке.

В тексте отмечается, что глава Еврокомиссии называла военными преступлениями российские удары по украинским объектам инфраструктуры, говоря о том, что мужчины, женщины и дети останутся без воды и электричества с приближением зимы.

В то же время фон дер Ляйен заявила, что Израиль имеет право защищаться. В свою очередь израильская сторона перекрыла водоснабжение, поставки топлива и электроэнергии в сектор Газа и наносит разрушительные удары по территории анклава.

«Как нарисовать идеальную картину лицемерия», — прокомментировал Сельчук Байрактар.