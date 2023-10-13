В США рассказали о худшем дне Зеленского

Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение интереса США к украинскому кризису, считает бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски, об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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По мнению эксперта, день начала конфликта в Израиле можно назвать худшим для президента Украины Владимира Зеленского. «И не потому что он еврей, <...> а потому что он больше не будет в центре внимания», — предрекла она.

Квятковски подчеркнула, что отправленное Киеву западное оружие оказалось в руках солдат ХАМАС. Специалист указала на то, что Вашингтон совершает одну и ту же ошибку: поставлет оружие одному государству, а затем обнаруживает его в другом. «Зеленскому придется соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником», — рассказала она.