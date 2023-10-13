В конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера

Члены Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов от Республиканской партии зашли в тупик на фоне выбора кандидатуры на пост спикера законодательного собрания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.

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Она назвала это тратой времени. Так законодатель ответила на вопрос о том, определились ли республиканцы в ходе внутренних обсуждений с кандидатурой на должность спикера. Грин считает это «сражением». Она предложила перенести обсуждение на площадку всей палаты представителей.

«Полагаю, нам нужно начать голосовать», — отметила она.

Ранее стало известно, что республиканцы не станут проводить выборы спикера Палаты представителей, пока не определится кандидат, которого готовы поддержать больше половины законодателей.