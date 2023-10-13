В конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера
Члены Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов от Республиканской партии зашли в тупик на фоне выбора кандидатуры на пост спикера законодательного собрания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.
Она назвала это тратой времени. Так законодатель ответила на вопрос о том, определились ли республиканцы в ходе внутренних обсуждений с кандидатурой на должность спикера. Грин считает это «сражением». Она предложила перенести обсуждение на площадку всей палаты представителей.
«Полагаю, нам нужно начать голосовать», — отметила она.
Ранее стало известно, что республиканцы не станут проводить выборы спикера Палаты представителей, пока не определится кандидат, которого готовы поддержать больше половины законодателей.
Палата представителей уже неделю находящаяся на перерыве после отставки спикера Кевина Маккарти. Она не сможет продолжить работу, пока не определится однозначный фаворит в борьбе за пост.