Макрон заявил, что Франция из-за Израиля будет беспощадна к расовой нетерпимости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о непримиримости Франции к проявлениям расовой ненависти в свете ситуации в Израиле и призвал французов сохранять единство. Об этом пишет РИА Новости.

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В ходе телеобращения к нации, которое было транслировано на официальном аккаунте Елисейского дворца, Макрон подчеркнул, что Франция всегда боролась и будет бороться за то, чтобы никто на ее территории не испытывал страха. Он отметил, что важно сохранять единство, чтобы передать послание мира и безопасности на Ближний Восток.

Президент подчеркнул, что Франция будет беспощадна по отношению к тем, кто выражает расовую ненависть. Макрон призвал не позволять "идеологические авантюры", которые могут имитировать и проецировать конфликт на Францию. Он отметил, что главная задача заключается в предотвращении стигматизации еврейского населения в стране и распространения ненавистнической риторики.